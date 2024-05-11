السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز: استقريت على بديل مصطفى شلبي.. والزمالك جاهز لنهضة بركان

جوميز
جوميز

قال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه يستعيد لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية مثل أي مباراة يخوضها فريقه.

جوميز يتحدث عن مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وأضاف جوميز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" عدم خسارة الزمالك لأي مباريات في كأس الكونفدرالية خلال الفترة الأخيرة دليل على أن الفريق يؤدي بصورة جيدة، ويعطي الفريق دوافع كبيرة".

وأوضح المدير الفني أن جميع لاعبي الفريق المتواجدين في الفريق على أتم الجاهزية للقاء، وفيما يخص الغيابات عن اللقاء أكد جوميز أن السيناريو الأفضل للمدير الفني هو تواجد جميع اللاعبين بالفريق في أهم المباريات.

وأضاف جوميز أن فريقه جاهز للقاء نهضة بركان في لقاء الغد، وشدد على أنه يثق في المجموعة الموجودة وليس من العدل للمجموعة المتواجدة بالفريق لخوض اللقاء أن يتحدث عن اللاعبين الغائبين.

وقال المدير الفني للزمالك:" استقريت على بديل مصطفى شلبي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، ونستعد جيدًا للمباراة الصعبة أمام نهضة بركان".

وتابع جوميز قائلًا:" فريق نهضة بركان من الفرق الكبيرة ويلعب بشراسة دفاعية كبيرة، ولديهم لاعبون في وسط الملعب لديهم طريقة في بناء الهجمات، والزمالك يثق في قدراته ولدينا الحلول للتعامل مع فريق نهضة بركان".

واختتم المدير الفني قائلًا:" أتينا إلى هنا لتمثيل فريق كبير وأن نبذل قصارى جهدنا وأن نقدم مباراة كبيرة بروح رياضية ولعب نظيف".

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الزمالك بـ"الزى التقليدى" أمام نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية

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ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها في العاشرة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض".

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق. 

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