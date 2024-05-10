سائق مصرى: لى الفخر وواجب علينا تقديم المساعدات لأهلنا فى غزة

قال علي النجار، سائق مصرى، خلال الفيلم الوثائقى "شاهد على معبر رفح": أنا ليا الفخر وكل التقدير لأهل فلسطين اللي أنا جاي أقدم لهم هذه المساعدات وليس أنا فحسب، بل مليون سائق معي من جميع المحافظات وهما قاعدين هنا وسايبين بيوتهم في سائقين لم تذهب إلى منازلهم من 4 أشهر، وهذا واجب علينا ومستعدون نفعل أكثر من ذلك".

وأضاف: "هذا هو الدور المقدر على مصر التي تقوم بهذا الدور وأدخلت مساعدات من جميع الأنواع ولم نذهب إلى أولادنا في العيد كيف نذهب إلى أولادنا في العيد ونترك أطفال فلسطين كل العطلة تأتى من الجانب الإسرائيلي لديهم أربعة أجهزة ويشغلون جهازًا أو اثنين فقط".

