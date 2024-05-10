الجمعة 10 مايو 2024
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توك شو

كاتب صحفى: نتنياهو يبحث عن إطالة أمد الحرب لتستمر حكومته أطول فترة ممكنة

علي السيد
علي السيد

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن التدمير الكلي لقطاع غزة من الواضح للغاية أن الهدف منه تحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، لتهجير السكان من الشمال للوسط إلى الجنوب، مؤكدًا أن مصر وقفت أمام مشروع التهجير حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف السيد، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المفاوض المصري تعامل مع حماس وإسرائيل بشكل ذكي، لأن كل طرف متشبث بمواقفه السياسية ويريد تحقيق إنجازات سياسية حتى ولو على حساب دمار الأبرياء، والقاهرة تبذل مجهودا جبارا على كل المستويات، من أجل إنهاء الصراع في غزة قبل تحوله لصراع إقليمي كبير.

وأكد أن هناك أطرافا لا تريد السلام أو استقرار المنطقة، وفي المقدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقف عقبة أمام أي عملية سلام، لأنه دائما وأبدا يضع تفاصيل كثيرة عند الاقتراب من الوصول إلى اتفاق.

وأشار إلى أن نتنياهو لديه أزمات كثيرة داخلية، ويبحث عن إطالة أمد الحرب لتستمر حكومته أطول فترة ممكنة، على أمل أن يحقق بعض النجاحات أو الانتصارات في غزة وهي مسائل رمزية أكثر منها إنجازا في الواقع.

نتنياهو غزة القضية الفلسطينية

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