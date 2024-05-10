الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحلبى: الدعم بالسلاح المخفى هو سمة الصراعات الموجودة بالمنطقة

هشام الحلبي
هشام الحلبي

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن في أعقاب الأزمة اللبيبة والفوضي في العديد من الدول كاليمن والسودان وقطاع غزة،  أدركت الدولة أن الحرب تكلفتها عالية جدًا مما جعلتها تقوم بتأمين العمق الاستراتيجي.

 

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أنا حاليًا كمصر بعيش في منطقة لها صراعات مع دول الجوار المباشر وذلك يمكن أن يكون أسوء صراع ويسمى " بنقاط الأمن المباشر" أي الدول التي ما بيني وبيها حدود، مثل غزة، والسودان وليبيا، سابقًا شرق المتوسط، إذا أول حالة يجب أن أؤمن الحدود الأربعة تأمين عالي جدًا الـ 24 ساعة وهذا له تكلفة كبيرة، فـ 24 ساعة من الرصد المستمر ودا متحقق، " وقمنا بالضرب من على الحدود الغربية فوق الـ3 الأف سيارة فور باي فور"  محملة أسلحة وذخيرة كانوا داخلين الحدود المصرية.

 

وواصل:"بالتالي التأمين العالي جدًا للحدود الأربعة، ودا متحقق وممتد طوال اليوم والسنة، النقطة الثانية، هي المتابعة المستمرة لهذه الصراعات لأنها صراعات ليس لها ولائات معينة، فشراء الولائات والدعم بالسلاح المخفي هو سمة الصراعات الموجودة في المنطقة" ممكن يدخل عندي" بالتالي هل لو لقيت حد بيخطط ضدي هذه الدول وهذا التخطيط من الواضح أنه ضد مصر، فالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 تديني الحق " أضربه في مكانه" مثل ما حدث في ليبيا عندما قمنا بالضرب في درنة مرتين، إذا أنا يجب أن أكون جاهز ومأمن الحدود، وجاهز للعمل خارج الحدود على مسافات كبيرة ولأزمنة طويلة، وهذا ما يحققه تحديث الاسلحة الموجدة في القوات المسلحة.

الأكثر قراءة

عاجل.. رغم قرار بايدن.. أسلحة أمريكية بالمليارات فى طريقها إلى إسرائيل

عاجل.. خائن.. الإعلام الأمريكى يبدأ الضغط على بايدن

عاجل.. رئيس المجلس الإقليمى لـ"ميتا أشير" يهدد بالانفصال عن إسرائيل على خلفية التوترات فى الشمال

عاجل.. مصادر: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح تدمر سبل التوسط المصرية

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين