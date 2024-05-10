الحلبى: الدعم بالسلاح المخفى هو سمة الصراعات الموجودة بالمنطقة

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن في أعقاب الأزمة اللبيبة والفوضي في العديد من الدول كاليمن والسودان وقطاع غزة، أدركت الدولة أن الحرب تكلفتها عالية جدًا مما جعلتها تقوم بتأمين العمق الاستراتيجي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أنا حاليًا كمصر بعيش في منطقة لها صراعات مع دول الجوار المباشر وذلك يمكن أن يكون أسوء صراع ويسمى " بنقاط الأمن المباشر" أي الدول التي ما بيني وبيها حدود، مثل غزة، والسودان وليبيا، سابقًا شرق المتوسط، إذا أول حالة يجب أن أؤمن الحدود الأربعة تأمين عالي جدًا الـ 24 ساعة وهذا له تكلفة كبيرة، فـ 24 ساعة من الرصد المستمر ودا متحقق، " وقمنا بالضرب من على الحدود الغربية فوق الـ3 الأف سيارة فور باي فور" محملة أسلحة وذخيرة كانوا داخلين الحدود المصرية.

وواصل:"بالتالي التأمين العالي جدًا للحدود الأربعة، ودا متحقق وممتد طوال اليوم والسنة، النقطة الثانية، هي المتابعة المستمرة لهذه الصراعات لأنها صراعات ليس لها ولائات معينة، فشراء الولائات والدعم بالسلاح المخفي هو سمة الصراعات الموجودة في المنطقة" ممكن يدخل عندي" بالتالي هل لو لقيت حد بيخطط ضدي هذه الدول وهذا التخطيط من الواضح أنه ضد مصر، فالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 تديني الحق " أضربه في مكانه" مثل ما حدث في ليبيا عندما قمنا بالضرب في درنة مرتين، إذا أنا يجب أن أكون جاهز ومأمن الحدود، وجاهز للعمل خارج الحدود على مسافات كبيرة ولأزمنة طويلة، وهذا ما يحققه تحديث الاسلحة الموجدة في القوات المسلحة.