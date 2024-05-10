الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هشام الحلبى لـ"الشاهد: تأمين سيناء يبدأ من غزة.. ودول الجوار هى الأخطر على الأمن القومى

هشام الحلبي
هشام الحلبي

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تأمين سيناء يبدأ من غزة، ومؤكدًا أن قرار الدولة بإعمار غزة، كان يصب القرار في مصلحة تأمين العمق الاسترايجية.

وقال “الحلبي”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": إن دول الجوار هي أخطر دول على الأمن القومي من أي دولة، وتمسى " بناقط الأمن المباشر" ويتم تأمينه عن طريق حاجتني الأولى، جاهزية العمل العسكري تأمين الحدود، ودا بالفعل متحقق، والنقطة الأخرى هي البعد السياسي، من خلال محاولة حل المشاكل لهذه الدول، أي الدخول كوسيط نزيه أحاول أوفق ما بين اللي في السودان وليبيا، وفي قطاع غزة ما بين حركة حماس وإسرائيل".

وواصل:" إضافة إلي مسار إقتصادي في حالة أذا تطلبي مسار إقتصادي، ولا ننكر أن كثير من الحلول التي قدمتها مصر السنوات الماضية، فيما يخص أزمة غزة تحديدًا بها طرح لإقتصادي واستثماري، فعلى سبيل المثال الشاحنات التي تدخل إلي القطاع عبر معبر رفح هو جزء إقتصادي بحت، ولكن دعني أقول أنه ليس من المقبول أبدًا يكون عدد المساعدات حجمها اللي دخل من العالم بأكلمه حوالي 20% مقابل مساعدات إنسانية من مصر تتمثل في 80%،، وأيضًا هناك البُعد الإنساني العلاج وغيره سواء بنقدم لهم العلاج أو بنستقبل في مستشفيتنا المرضى، كل ذلك هي مسار ات متوازنة مع التأمين العسكري، وبالتي يمكن أن نقول أن البعد العسكري في جاهزية والبعد الإنساني نسير عليه وفق لخطة، وأيضًا البعد الاقتصادي المتمثل في استمرار إرسال المساعدات، وأيضًا البعد السياسي في محاولة التوفيق وحل المشكلة والأزمة الراهنة الوصول لإيقاف مؤقت تميهدًا لإيقاف نهائي لوقف إطلاق النار، قبل التفكير في الحرب".

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