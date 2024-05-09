الباز: توحيد المواقف بين مصر والأردن وصل لأعلى درجاته دعمًا للقضية الفلسطينية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحضور المصري الأردني في القضية الفلسطينية، يختلف عن حضور أي قوى إقليمية أخرى في المنطقة، وبالتالي أي فعل بيتم في القضية الفلسطينية يكون أثره مباشر على الدولتين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”: لذلك العبء واضح جدًا موضحًا أن الدول الأخرى بترسل مساعدات لكن إدخال هذه المساعدات بيتم من خلال مصر أو الأردن، ولذلك الاتفاق ما بين الدولتين هام جدًا.

وواصل:" توحيد المواقف بين مصر والأردن مهم جدًا ودا اللي ظهر النهاردة في الاستقبال المصري للحصاونة.. والاتفاق ما بيننا في درجته الاعلى.. الاتفاق على ضرورة إنهاء هذه الحرب والتخفيف عن أهالينا في فلسطين، وأيضًا الوقوف أمام مخططات التهجير".

وتابع:" أنه بجانب الحديث عن التهجير إلي سيناء، فهناك أيضًا الحديث عن التهجير إلي الأردن، وبالتالي هذه الاتفاق ليس فقط بهدف حماية الأمن القومي للدولتين، ولكن أيضًا بهدف حماية القضية الفلسطينية.. والحرص على عدم تصفيتها".