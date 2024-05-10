هشام الحلبى لـ"الشاهد": إسرائيل اعتادت قتل المدنيين والهدم فى حروبها بالمنطقة

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل اعتادت على قتل المدنيين في حروبها مع المنطقة.

وقال الحلبي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": إنه يجب قبل قرار الحرب يجب أن تسأل القوى السياسية نفسها حول أربع أسئلة مهمة، وهي متى سنُحارب؟.. وكيف؟؟ ومتى وكيف ستتوقف عن الحرب؟..فيجب على أي دول قبل أن تأخذ قرار الحرب أن تجيب على هذه الأسئلة بكافة الشفافية والاحتراف، وإلا الحرب ستطول وتدخل في صراعات داخلية؟.

وتابع: "أما السؤالين الآخرين عن متى سوف تتوقف الحرب وكيف، لم يتم الإجابة عليها في غزة،وهو ما وصلنا إليه بتدمير حوالي 70% من القطاع، وتخطى عدد الشهداء حوالي 40 ألفا من المدنيين، لأن إسرائيل اعتادت على قتل المدنيين والهدم في حروبها مع المنطقة".

وعن الموقف المصري، أكد أن الموقف المصري يتميز بالأربعة عناصر ويسير وفق الأربعة مسارات بقوة، فمصر هي عنصر فعال في الأحداث لتوجها لصالح المنطقة، ولكن الموضوع يتطلب وقتًا في بُعده السياسي، والإنساني والاقتصادي، ففي حالة أنا أخذنا مسار الحرب على إسرائيل، فبعد ما ننتهى سوف نلجأ إلي المسار السياسي مرة أخرى، الحرب تعتبر أداة التحريك، ولكن كي ينتهى الموضوع نهاية لارجعة فيه هو الاتفاق السياسي، على سبيل المثال اتفاق ما بين إسرائيل وحماس وحل الدولتين، بالتالي أيا كانت الحرب سوف نعود إلى السياسة، بمسار طويل جدًا حتى يمكن أن نحقق الهدف السياسي ولكن سيكون مُحملًا بتراكمات الحرب.