الخميس 09 مايو 2024
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توك شو

الجيل الديمقراطي: المصريون على قلب رجل واحد دفاعًا عن القضية الفلسطينية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التأييد الشعبي للدولة ومؤسساتها فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية ليس وليد اليوم أو اللحظة، لكنه جاء من خلال إيمان مصري راسخ ممتد على مدار عمر القضية الفلسطينية.

وأضاف “الشهابي” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” الخميس، أن المصريين على قلب رجل واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مشيرًا إلى أن الدولة سبقت الدول العربية والرأي العام الشعبي فيما يتعلق بأحداث السابع أكتوبر من العام الماضي.

وتابع: "الموقف الرسمي المصري من أحداث السابع المصري وضع النقاط على الحروف وعبّر عن رفض الدولة المصرية لكل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، فكان الإعلام الغربي يزعم أن ما تفعله إسرائيل هو رد على عملية حماس في السابع من أكتوبر، لكن مصر عقدت مؤتمرات عالمية علنية وضعت العالم كله أمام مسؤولياته وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية الصادرة من الشرعية الدولية بخصوص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية". 

القضية الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية

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