الخميس 09 مايو 2024
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عبدالمنعم سعيد: إيران لديها ميليشيات وجسور مع جماعة الإخوان

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

 قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث في 7 أكتوبر كان عملية عسكرية ناجحة ذكية أوجعت الجانب الإسرائيلي وهزت بقوة شديدة الحكم في إسرائيل ونظرية الردع الخاصة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وتطرق "سعيد"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى خطورة جماعات الإسلام السياسي وإيران في الفترة التي أعقبت الربيع العربي، موضحًا: "إيران لديها ميليشيات وجسور مع جماعة الإخوان وتنظيمات في باكستان وأفغانستان، وبالتالي، تم العمل على كسر لموضوع الاتفاق بين السعودية وإسرائيل".

 وأوضح أن هذا الاتفاق كان سيحدث تحولا استراتيجيا كبيرا، وذلك من خلال قضية تلقى تعاطفا من سكان هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه نتيجة ما حدث، دخل الإسرائيليون بقسوة قطاع غزة، وأصبح لدينا قضية إنسانية مرعبة.

إسرائيل إيران الاسلام السياسي

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