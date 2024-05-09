الخميس 09 مايو 2024
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عبدالمنعم سعيد: خطة إسرائيلية مرتبطة بنتنياهو والانقسام الفلسطينى

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن التناقض الفلسطيني الإسرائيلي قديم، مشددًا على أنه سابق على 7 أكتوبر، ويمكن حساب نقطة البداية منذ عام 1897م عندما طالب هرتزل بتأسيس دولة يهودية. 

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المرحلة أصبحت تشهد خطة إسرائيلية مرتبطة برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعميق الانقسام الفلسطيني الذي بدأ بقوة شديدة في عام 2007.

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "إسرائيل كانت الجسر الذي تقدم به قطر الدعم لقطاع غزة بمتوسط 150 مليون دولار شهريًا، بالإضافة إلى الإمداد بالكهرباء والمياه وتوسيع نطاق صيد السمك بالبحر الأبيض المتوسط والغاز الطبيعي، ورأت السلطة الإسرائيلية أن هذا الدعم يذهب لحماس". 

وواصل أن من أسباب الضفة الغربية تقدم آلاف العمال لإسرائيل، وهناك أحاديث بأن بعضهم كانت لديه أعمال مخابراتية في إسرائيل وهم الذين حددوا نقاط الهجوم في غلاف غزة.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي في أزهى عصوره الآن، وسيطرت الإدارة الأمريكية على معدل التضخم، أي أن الاقتصاد الأمريكي ينتعش في هذه المرحلة نتيجة البنية الأساسية التي نفذها بايدن.

وأضاف بايدن يريد أن يكسب الانتخابات كأي سياسي أمريكي، ويرى أن الأزمة فيها فرصة دائما، ويرى أن فرصة ما يحدث الآن هو إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط".

 وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "إعادة الترتيب يكون بعدة أمور مثل المبادلة بين التطبيع والدولة الفلسطينية، فأقطاب الحزب الديمقراطي القريبين من بايدن طلبوا من إسرائيل تغيير الحكومة".

الشيوخ الفلسطيني الإسرائيلي الاحتلال نتنياهو

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