الخميس 09 مايو 2024
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عبدالمنعم سعيد: 7 أكتوبر أحدثت ارتباكا بالموقف الإقليمى.. وحماس لا تريد تسوية نهائية

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّه من بعد الربيع العربي أصبح لدى 9 دول عربية مشروع إصلاحي واضح سُمي باسم "رؤية"، مشيرًا إلى أن المشروع الإصلاحي في هذه الدول يقوم على البناء والتنمية وهو ما يحتاج إلى السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في أعقاب حرب اليمن، أصبحت السعودية تساهم في عملية الاستقرار الإقليمي، وبالتالي، إنها تدخل مع إسرائيل في عملية تطبيع مقابل أن يكون لدينا دولة فلسطينية".

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "في هذا المسار يوجد جانب آخر، هو أن السعودية تحصل على تأمين مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية موقع عليه على طريقة كوريا واليابان والدول خارج أوروبا، وكان هذا الاتفاق بدأ ينضج في الساحة، وكان منذرا بتحول استراتيجي، كما أجرى ولي العهد السعودي حديثا مع فوكس نيوز الأمريكية وقال نحن قريبين من الاتفاق، ولكن ما حدث في 7 أكتوبر أحدث ارتباكا في الموقف الإقليمي، لأن حماس لا تريد تسوية نهائية".

7 أكتوبر حماس

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