الخميس 09 مايو 2024
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توك شو

كيف استغلت إيران الحرب العراقية لتكوين قوات الحشد الشعبى؟

د. عبدالمنعم سعيد
د. عبدالمنعم سعيد

قال د.عبدالمنعم سعيد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الملف النووي رتب سياسة دفاعية إيرانية تعرف باسم "الدفاع المتقدم" إذ لا ترغب إيران في أن تدخل حربا، فهي بلد ذات حضارة قديمة كما أن لديها أجهزة مخابرات وتتمتع بنضج معين.

أضاف سعيد، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على "إكسترا نيوز": "إيران تعلم أن الولايات المتحدة دولة قوية وأن علاقتها بإسرائيل "عضوية"، ولكي تحمي نفسها منذ فترة، استغلت الحرب العراقية في أن يكون لديها قوات الحشد الشعبي ثم تبنت حزب الله من الألف إلى الياء والحوثيين في اليمن وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "هناك محاولات أخرى من إيران لاستخدام مسألة الشيعة وآل البيت وكل هذه العوامل جعلت لإيران قدرة على الابتزاز كالحرب الأهلية السورية والموقف السياسي في لبنان والترتيبات داخل الدولة العراقية، وكل ذلك جهزته إيران للموقف التي أصبحت المنطقة عليه".

إيران أمريكا بإسرائيل

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