الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الريادة: تحالف الأحزاب المصرية أعلن منذ البداية دعمه لقرارات القيادة السياسية

كمال حسنين
كمال حسنين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنه منذ بداية الأحداث في غزة رأينا دور الدولة وكل القوى السياسية والمدنية في مصر في توصيل المساعدات لأهالي غزة وتقديم الدعم لهم.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه عندما طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من القيادة السياسية المصرية خروج حاملي الجنسيات من معبر رفح فكانت الكلمة الشهيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي “عندما يُستخدم المعبر من الطرفين والناحيتين”، دخول المساعدات ثم خروج حاملي الجنسية.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية أعلن منذ البداية دعمه في كل ما تتخذه القيادة السياسية من قرارات من أجل الحفاظ على التراب الوطني المصري، والحفاظ على القضية الفلسطينية من الزوال، لافتا إلى أن ما تريده الحكومة الإسرائيلية هو إنهاء القضية الفلسطينية.

غزة الحزب مساندة القضية الفلسطينية

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