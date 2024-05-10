الجمعة 10 مايو 2024
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مصر أكتوبر: ليست المرة الأولى لخروج دعم شعبى لجهود الرئيس السيسى تجاه غزة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن التظاهرات التي جابت محافظات الجمهورية اليوم معبرين عن رأيهم في دعم القيادة السياسية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مصر هي الأولى في مقدمة الدول العربية في دعم الأشقاء في فلسطين، ليست المرة الأولى في خروج دعم شعبي لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت "مديح"، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، وقوفها وكامل قيادات الحزب صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل قراراتها بشأن دعم القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري، منوهة إلى رفض الشعب المصري التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية على حساب مصر.

وقالت "مديح"، إن مصر منذ اللحظة الأولى للحرب  فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي أرسلت مساعدات إلى مطار العريش، وضغطت من جانبها لدخول المساعدات حيث رفضت خروج أي جنسيات أجنبية من المعبر قبل دخول المساعدات لأشقائنا، مضيفة "لولا مصر لن تدخل أي مساعدات للأشقاء، لا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر لدعم غزة".

وشددت مديح على أن الدور الذي قامت به مصر في حشد وإدخال المساعدات للقطاع كان قياديًا ونابعًا من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، منوهة مصر تحملت ضغوطًا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات.

التظاهرات القضية الفلسطينية السيسي فلسطين

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