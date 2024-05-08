بسيناريو ليس جديدا.. دورتموند يقضي على الحلم الباريسي

نجح نادي بوروسيا دورتموند الألماني في سعيه للانتقام من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بحرمانه من التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي إذ أقصاه من دور قبل النهائي بعد أن جدد فوزه عليه بنفس النتيجة هدف نظيف في مباراة الإياب على ملعب بارك دي برانس في مدين باريس العاصمة.

دورتموند والخروج على يد بي إس جي

لم تنس ادارة وجمهور دورتموند الخروج من دور الـ16 على يد بي إس جي في موسم 2019 – 2020 إذ بعد أن فاز دورتموند على بي إس جي بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على ملعب سيجنال ايدونا بارك في مدينة دورتموند انهزم دورتموند على يد بي إس جي بنتيجة أعرض هدفين دون رد في مباراة الإياب على ملعب بارك دي برانس.

دورتموند والتأهل بنفس السيناريو

لم يحدث في الموسم الجاري فقط أن ينجح دورتموند في تجاوز دور اقصائي بتغلبه في لقائي الذهاب، والعودة لكن يحدث للموسم الخامس من أصل 22 مشاركة.

الموسم الأول كان 1963 – 1964 على حساب نادي لين النرويجي إذ فاز عليه بنتيجتي 4 – 2، و3 – 1 في الدور التمهيدي.

والموسم الثاني كان 1996 – 1997، وفي هذا الموسم تحديدا فعلها في دورين، الدور الأول كان دور الثمانية، وتخطى نادي أوكسير الفرنسي بتغلبه عليه بنتيجتي 3 – 1، وهدف دون مقابل.

أما الدور الثاني، فكان دور الأربعة، وأقصى فيه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إثر فوزه عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنفس النتيجة هدف نظيف.

والموسم الثالث كان 1999 – 2000، وأطاح بنادي تبليتسه التشيكي من دور تصفيات تأهلية 3 إذ تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنفس النتيجة هدف دون رد.

والموسم الرابع كان 2001 – 2002، وتجاوز نادي أولمبيك دونيتسك الأوكراني في تصفيات التأهل 3 بفوزه عليه بنتيجتي هدفين دون مقابل،3 – 1 .

بي إس جي والاقصاء بنفس الطريقة

على الجانب الآخر اقصاء بي إس جي بخسارته في لقائي الذهاب والعودة أيضا لا يحدث للمرة الأولى لكن يحدث للمرة السادسة من إجمالي 17 مشاركة، فالمرة الأولى كانت في موسم 1994 – 1995، وأطاح به نادي إيه سي ميلان الإيطالي في دور نصف النهائي إثر هزيمته بنتيجتي هدف نظيف، وهدفين دون رد.

والمرة الثانية كانت في موسم 2014 – 2015، وفشل في تجاوز نادي برشلونة الإسباني إثر خسارته بنتيجتي 1 – 3، وهدفين دون مقابل.

والمرة الثالثة كانت في موسم 2017 – 2018، ولم يتمكن من تخطي نادي ريال مدريد الإسباني من دور ثمن النهائي بهزيمته بنتيجتي 1 – 3، و1 – 2.

والمرة الرابعة كانت في موسم 2020 – 2021، ولم يستطع أن يتجاوز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في دور قبل النهائي إذ خسر بنتيجتي 1 – 2، وهدفين نظيفين.

أما المرة الخامسة، فكانت في الموسم الماضي، وأقصاه نادي بايرن ميونيخ الألماني إذ انهزم بنتيجتي هدف دون رد، وهدفين دون مقابل.

إذن تأهل دورتموند إلى المباراة النهائية بهذا السيناريو، واقصاء بي إس جي بهذا السيناربو ليس جديدا على الناديين.