كلاكيت 3 مرة.. أندية ألمانيا تحتل نصف مقاعد المربع الذهبى فى التشامبيونزليج

اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء تبدأ المواجهة الأولى في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بمباراة الذهاب التي سوف تجمع ما بين ناديي بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

أما المواجهة الثانية، فسوف تنطلق غدا في نفس التوقيت، وتجمع ما بين ناديي بوروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويستضيف لقاء الذهاب ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية.

ممثلان ألمانيان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لثالث مرة

إذن الملاحظة أن الأندية الألمانية حضورها في دور الأربعة في الموسم الحالي يمثل 50 %، وهذا لم يحدث كثيرا للمرة الثالثة فقط من أصل 69 نسخة بعد موسمي 2012 – 2013، و2019 – 2020.

يونيون برلين والخروج من دور المجموعات

وشارك في الموسم الجاري في دوري أبطال أووربا 4 من الأندية الألمانية منها نادي واحد فقط عجز عن تجاوز دور المجموعات، وهو يونيون برلين الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في دور المجموعات ليقبع في قاع المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط جمعهما من تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لمثله مع ناديي نابولي الإيطالي، وسبورتينج براجا البرتغالي.

في حين تلقى 4 هزائم بواقع هزيمتين على يد نادي ريال مدريد الإسباني، وهزيمة وحيدة على يد كل من براجا، ونابولي.

لايبزيج والإقصاء من دور الـ16

بينما آر بي لايبزيج، فقد خرج من دور الـ16 على يد الريال إذ انهزم بنتيجة هدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب ريد بول أرينا في مدينة ليبتزيج الألمانية، وتعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو في مدينة مدريد العاصمة.

2012 - 2013 شهد نهائيا ألمانيا خالصا

على الجانب الآخر في موسم 2012 – 2013 تواجد البايرن، ودورتموند في دور نصف النهائي.

استطاع دورتموند أن يقصي الريال إذ فاز عليه بنتيجة كبيرة 4 – 1 في لقاء الذهاب على ملعب سيجنال ايدونا بارك، وخسر بنتيجة غير مؤثرة لأنها لم تكن كافية لاقصاءه هدفين نظيفين في لقاء العودة على ملعب سانتياجو برنابيو.

أما البايرن، فقد تكفل بالاطاحة بنادي إسباني آخر هو برشلونة بعد أن هزمه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 4 أهداف دون رد، و3 أهداف دون مقابل على الترتيب.

وفي النهائي الألماني الخالص تمكن البايرن من حسم اللقب بفوزه على دورتموند بنتيجة 2 – 1.

2019 - 2020 لايبزيج يخرج والبايرن يتأهل

وفي موسم 2019 – 2020 حضر في دور قبل النهائي لايبزيج، والبايرن.

لايبزيج فشل في التأهل إلى المباراة النهائية بخسارته أمام بي إس جي بنتيجة ثلاثية نظيفة فيما نجح البايرن في الوصول إلى المباراة النهائية بفوزه على نادي أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وحصل البايرن على اللقب بفوزه في المباراة النهائية على بي إس جي بنتيجة هدف دون مقابل.

هل يتوج البايرن باللقب؟

إذن في حالة تواجد ناديين ألمانيين في دور الأربعة، في موسم كان طرفي المباراة النهائية من بطولة الدوري الألماني، وفي موسم آخر كان الطرف الثاني في المباراة النهائية ألماني أي أن هناك ممثل ألماني على الأقل في المباراة النهائية، والثابت في الموسمين أن البايرن ينجح في التأهل إلى المباراة النهائية ليس هذا فقط لكنه يحرز اللقب.

هذا يمثل فألا حسنا لإدارة، وجماهير البايرن لتخطي عقبة الريال الصعبة جدا، وبعدها الحصول على اللقب.