"ضرب أكثر من عصفور بحجر".. أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو

لم يكن فوز نادي أتلتيكو مدريد على نظيره أتلتيك بيلباو بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميترو بوليتانو في مدينة مدريد العاصمة مجرد فوز في مباراة في الدوري الإسباني، والسلام لكنه حقق به أكثر من هدف.

أولا: ثأر لهزيمته التي تلقاها على يد أتلتيك بيلباو بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الـ17 على ملعب سان ماميس في مدينة بيلباو.

ثانيا: عاد إلى سكة الانتصارت سريعا بعد أن حاد عنها في الأسبوع الـ32 بالخسارة التي تكبدها أمام نادي ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين دون رد على ملعب مينديزوروزا في مدينة فيتوريا.

ثالثا: وسع الفارق مع منافسه المباشر أتلتيك بيلباو على احتلال المركز الرابع إلى 6 نقاط، ولم يعد باقيا على نهاية الدوري الإسباني سوى 5 مباريات للناديين.

والصراع على احتلال المركز الرابع يكمن في أنه يؤهل إلى التواجد في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد يحافظ على تواجده في المربع الذهبي

بهذا الفوز حافظ أتلتيكو مدريد على مركزه الرابع برفع رصيده إلى 64 نقطة جمعها من 20 انتصارا، والمدهش أن منها 15 انتصارا أي بنسبة 75 % من انتصاراته، وهي نسبة عالية جدا، وتدل على أنه قوى، وصعب المراس على ملعبه، ويلعب عليه بشراسة، وحققها على أندية غرناطة الصاعد حديثا إلى الليجا، وريال مدريد، وقادش، وريال سوسيداد، وألافيس الصاعد حديثا إلى الليجا، وفياريال، وريال مايوركا، وألميريا، وإشبيلية، وفالنسيا، ورايو فاليكانو، ولاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا، وريال بيتيس، وجيرونا، وأخيرا أتلتيك بيلباو.

أما الانتصارات الخمسة التي حققها خارج ملعبه، فعلى رايو فاليكانو، وأوساسونا، وسيلتا فيجو، وغرناطة، وفياريال.

و4 تعادلات فقط، وبهذا الرقم الضعيف هو أقل الأندية تعادلا في الدوري الإسباني بواقع تعادل وحيد إيجابيا على ملعبه مع نادي خيتافي، و3 تعادلا خارج ملعبه واحد سلبيا مع ريال بيتيس، واثنان بنتيجة إيجابية مع الريال، وألميريا.

في حين تلقى 9 هزائم، والمدهش أن منها هزيمة واحدة على ملعبه على يد نادي برشلونة، وهذا تأكيد أيضا على قوة أتلتيكو مدريد على ملعبه أما 8 هزائم التي تلقاها خارج ملعبه، فعلى يد فالنسيا، ولاس بالماس، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وجيرونا، وإشبيلية، وقادش، وألافيس.

سجل أتلتيكو مدريد 62 هدفا بمعدل تسجيل 1.9 هدف في المباراة الواحدة، وهداف النادي هو الإسباني الفارو موراتا بتسجيله 14 هدفا فيما استقبلت شباكه 39 هدفا بمعدل استقبال 1.2 هدف في كل مباراة.

على الجانب الآخر بهذه الخسارة يواصل أتلتيك بيلباو فقد نغمة الانتصارات للأسبوع الرابع على التوالي إذ تعادل في الأسبوعين الـ31، والـ33 إيجابيا مع فياريال، وغرناطة بينما تكبد خسارة واحدة أمام الريال في الأسبوع الثلاثين.

أتلتيك بيلباو يفشل في اقتحام المربع الذهبي

وبهذه الهزيمة أضاع أتلتيك بيلباو على نفسه فرصة ازاحة أتلتيكو مدريد من المربع الذهبي إذا كان الفوز يرفع رصيده إلى 61 نقطة، ويتساوى مع أتلتيكو مدريد، وظل كما هو في الترتيب الخامس بتوقف رصيده عند 58 نقطة حصدها من 16 انتصارا بواقع 11 انتصارا على ملعبه بنسبة 69 %، وهي أيضا نسبة عالية، ودليل على قوته على ملعبه مثل أتلتيكو مدريد، وحققها على ريال بيتيس، وقادش، وألميريا، وسيلتا فيجو، ورايو فاليكانو، وأتلتيكو مدريد، ولاس بالماس، ريال سوسيداد، ومايوركا، وجيرونا، وألافيس.

أما 5 انتصارات التي تحققت خارج ملعبه، فعلى أوساسونا، وألافيس، وفياريال، وإشبيلية، ولاس بالماس.

و10 تعادلات منها 5 تعادلات على ملعبه، واحد دون أهداف، و4 إيجابيا مع خيتافي، وفالنسيا، وبرشلونة، وفياريال، و5 تعادلات خارج ملعبه اثنان سلبيا مع مايوركا، وبرشلونة، و3 بنتيجة إيجابية مع جيرونا، وغرناطة، وقادش.

بينما تكبد 7 خسائر بواقع خسارة واحدة على ملعبه أمام الريال، وهذا أيضا دليل على أنه صعب على ملعبه أما 6 خسائر التي تكبدها خارج ملعبه، فأمام ريال سوسيداد، وبرشلونة، وفالنسيا، وريال بيتيس، والريال، وأخيرا أتلتيكو مدريد.

أحرز أتلتيك بيلباو 53 هدفا بمعدل احراز 1.6 هدف في اللقاء الواحد، وهداف النادي هو الإسباني جوركا جوروزيتا باحرازه 12 هدفا فيما تلقت شباكه 33 هدفا بمعدل تلقي هدف في كل لقاء.

من المرجح أن ينتهي هذا الصراع على المركز الرابع لصالح أتلتيكو مدريد، فمن الصعب جدا أن يفرط فيه.