دورتموند والوصول إلى نهائي التشامبيونزليج الثالث على حساب سان جيرمان؟

نجح نادي بوروسيا دورتموند الألماني فيما فشل فيه في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان دورتموند قد تمكن من حسمم مباراة الذهاب في دور قبل النهائي أمام بي إس جي بنتيجة هدف نظيف على ملعب سيجنال ايدونا بارك في مدينة دورتموند.

دورتموند وبي إس جي في دور المجموعات

وكان الناديان قد سبق أن ألتقيا في المجموعة السادسة في مباراتين، المباراة الأولى كانت في الجولة الأولى، وانهزم دورتموند على يد بي إس جي بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الإفتتاحية على ملعب بارك دي برانس في مدينة باريس العاصمة، والمباراة الثانية كانت في الجولة السادسة، وتعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

ثأر دورتموند عند بي إس جي

ولدى دورتموند ثأر عند بي إس جي إذ أقصاه في السابق من دور الـ16 في موسم 2019 – 2020 إذ بعد أن فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على سيجنال ايدونا بارك انهزم على يديه بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الإياب على ملعب بارك دي برانس.

دورتموند والوصول إلى النهائي

لكن بالرغم من ذلك فوز دورتموند على بي إس جي في لقاء الذهاب في دور نصف النهائي تحديدا مصدر تفاؤل لادارة، وجمهور دورتموند، ويمثل بشرة خير لتخطي بي إس جي هذه المرة لأنه فعلها من قبل في موسمين في لقاء الذهاب في دور الأربعة، وتأهل إلى المباراة النهائية.

1996 - 1997

ففي موسم 1996 – 1997 استطاع في دور نصف النهائي أن يتجاوز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن تغلب عليه في لقائي الذهاب والعودة بنفس النتيجة هدف دون رد.

وبعده تمكن دورتموند من التتويج باللقب بفوزه في المباراة النهائية على نادي يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3 – 1، وهذا هو اللقب الوحيد الذي نجح في تحقيقه.

2012 - 2013

وفي موسم 2012 – 2013 أطاح بنادي ريال مدريد الإسباني من دور قبل النهائي إذ هزمه بنتيجة كبيرة 4 – 1 في مباراة الذهاب على ملعبه، وانهزم على يديه بنتيجة بنتيجة غير مؤثرة لأنها لم تكن كافيه للاطاحة به بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة الإياب خارج ملعبه.

أما في المباراة النهائية فقد خسر أمام مواطنه نادي بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 2.

ولم يستطع دورتموند أن يصل إلى المباراة النهائية سوى في هذين الموسمين من أصل 22 مشاركة.

بي إس جي والاقصاء من دور قبل النهائي

على الجانب الآخر خسارة بي إس جي في لقاء الذهاب في دور نصف النهائي مصدر تشاؤم لادارة، وجمهور بي إس جي، وتمثل فألا شؤما لأنها تسببت في خروجه من قبل من دور قبل النهائي في موسم 2020 – 2021 إذ واجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي،وانهزم في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 1 - 2، وهدفين نظيفين على الترتيب.

فهل تنكسر هذه القاعدة في الموسم الجاري، ويكرر بي إس جي اطاحته بدورتموند، ويمنعه من الصعود إلى المباراة النهائية بالرغم من تأخره في مباراة الذهاب، ويتأهل بدلا من دورتموند إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط في تاريخه من إجمالي 17 مشاركة؟