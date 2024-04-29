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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

للمرة الأولى.. تغيب الأندية الإنجليزية عن دور قبل نهائي التشامبيونزليج منذ 2019 – 2020

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تنطلق غدا منافسات دور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بمباراة الذهاب التي سوف تجمع ما بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني، وريال مدريد الإسباني على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية. 

يشهد دور الأربعة في الموسم الحالي غياب تام لشمس الأندية الإنجليزية لأول مرة منذ موسم 2019 – 2020، وهو أمر يبدو غريبا جدا للكثيرين لأن بطولة الدوري الإنجليزي تعد وتصنف الأقوى على مستوى العالم، ومن ثم من المفترض أنها تفرز أندية تنافس على اللقب في كل موسم لا أن تخرج هكذا إذ شارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 4 أندية إنجليزية منها ناديان عجزا عن تجاوز دور المجموعات أصلا، وهما مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

مان يونايتد

قبع في قاع المجموعة الأولى إذ لم يجمع سوى 4 نقاط من انتصار وحيد تحقق على نادي كوبنهاجن الدنماركي، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع نادي جلطة سراي التركي في حين تلقى 4 هزائم بواقع هزيمتين على يد البايرن، وهزيمة وحيدة على يد كل من جلطة سراي، وكوبنهاجن.

نيوكاسل يونايتد

تذيل المجموعة السادسة إذ لم يحصد سوى 5 نقاط من من انتصار وحيد تحقق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي نجح في الوصول إلى دور نصف النهائي، وبنتيجة عريضة 4 – 1، وتعادلين، واحد كان سلبيا مع إيه سي ميلان الإيطالي، والثاني كان بنتيجة إيجابية مع بي إس جي بينما تكبد 3 خسائر بواقع خسارتين أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وخسارة واحدة أمام ميلان.

آرسنال ومان سيتي والخروج من دور الثمانية

بينما الناديان آرسنال، ومانشستر سيتي فقد خرجا من دور الثمانية. 

آرسنال على يد البايرن إذ تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في مباراة الذهاب على استاد الإمارات، وانهزم بنتيجة هدف نظيف في مباراة الإياب. 

ومان سيتي على يد الريال بضربات ترجيحية 4 – 3 بعد التعادل في مجموع لقائي الذهاب، والعودة 4 أهداف لكل منهما إذ تعادلا بنتيجة إيجابية 3 أهداف لمثلها في لقاء الذهاب على ملعب سنتياجو برنابيو في مدينة مدريد عاصمة دولة إسبانيا كما تعادلا أيضا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في لقاء العودة.

 

 

 

 

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موسم 2019 - 2020

على الجانب الآخر في موسم 2019 – 2020 كان يتواجد أيضا 4 أندية إنجليزية، ولم يتمكن أي نادي من دخول المربع الذهبي إذ منها 3 أندية تم الاطاحة بها من دور الـ16 بنفس السيناريو، وهي ليفربول، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي.

ليفربول

ليفربول أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي هزمه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدف دون رد، و3 – 2 على الترتيب.

توتنهام

وتوتنهام أمام نادي آر بي لايبزيج الألماني بخسارته في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي هدف دون مقابل، وثلاثية نظيفة على التوالي.

تشيلسي

تشيلسي أمام البايرن بعد أن انهزم في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتى 3 أهداف دون رد، و1 – 4 على الترتيب.

مان سيتي

أما مان سيتي، فقد خرج بشكل مفاجئ من دور الثمانية على يد نادي أولمبيك ليون الفرنسي إثر خسارته بنتيجة 1 – 3.   

المربع الذهبي في موسم 2019 - 2020

وكان المربع الذهبي يتكون من لايبزيج، وبي إس جي، وليون، والبايرن أي اثنان من بطولة الدوري الفرنسي، واثنان من بطولة الدوري الألماني لكن جمعت المباراة النهائية ما بين بي إس جي، والبايرن، ونجح البايرن في التتويج باللقب بفوزه بنتيجة هدف دون مقابل.    

دور قبل النهائي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ الألماني ريال مدريد مانشستر يونايتد نيوكاسل بونايتد مانشستر سيتى ارسنال

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