"يويفا" يكشف هوية حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره بايرن ميونيخ، مساء بعد غد الأربعاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الدور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، يوم الثلاثاء الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وأسند «يويفا»، مهمة إدارة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ للحكم البولندي سيمون مارشينياك.

وسبق أن أدار مارشينياك 7 مباريات لريال مدريد، حقق خلال الفريق الملكي، الفوز في مباراتين، مقابل تعادلين، وثلاث هزائم.

وكانت أبرز هزائم ريال مدريد مع مارشينياك، عندما سقط في فخ الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر، أدار مارشينياك 3 مباريات لبايرن ميونخ، حقق خلالها الفريق الألماني، انتصارين مقابل خسارة وحيدة.