هل يتكرر سيناريو 2003 – 2004 بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ بالتشامبيونزليج؟

حل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا 14 مرة، ولم يتمكن الريال من الخروج متعادلا من ملعب البايرن سوى مرتين.

وكان الريال في الموسم الحالي قد نجح في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على البايرن في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور قبل النهائي في على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ.

التعادل الأول ما بين الريال والبايرن

في حين كانت المرة الأولى التي تمكن فيها الريال من فرض نتيجة التعادل بنتيجة إيجابية مع البايرن في لقاء الذهاب على ملعب البايرن في موسم 2003 – 2004 بنتيجة هدف لكل منهما في دور الـ16 لكن في لقاء العودة تغلب الريال على البايرن بنتيجة هدف نظيف ليتم اقصاء البايرن، ويتأهل الريال إلى دور الثمانية لكنه لم يذهب الريال بعيدا عن هذا الدور بخروجه على يد نادي موناكو الفرنسي إذ فاز عليه على ملعبه بنتيجة كبيرة 4 – 2 في مباراة الذهاب لكنه انهزم بنتيجة 1 – 3 في مباراة الإياب.

بالرغم من التعادل في النتيجة في مجموع المبارتين 5 أهداف لمثلها إلا أن تفوق موناكو بقاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين التي تم الغاءها.

ريال مدريد يتعادل مع مان سيتي في الذهاب ويقصيه

وهذه هي المرة الثانية فقط في دور الأربعة التي يستطيع فيها الريال أن يتعادل في لقاء الذهاب خارج ملعبه إذ كانت المرة الأولى في موسم 2015 – 2016 مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وكان تعادلا سلبيا في لقاء الذهاب على إستاد الاتحاد، وتغلب على مان سيتي بنتيجة هدف دون رد في لقاء العودة على سانتياجو برنابيو.

وفي هذا الموسم لم يتجاوز فقط مان سيتي لكنه نجح في التتويج باللقب بفوزه على مواطنه، وجاره أتلتيكو مدريد بضربات ترجيحية 5 – 3 عقب انتهاء المباراة النهائية على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله.

البايرن والاطاحة أمام أياكس

على الجانب الآخر لم يتعادل البايرن على ملعبه في مباراة الذهاب في دور نصف النهائي سوى مرة في موسم 1994 – 1995 مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، وكان تعادلا دون أهداف لكن في مباراة الإياب انهزم بنتيجة ثقيلة 2 – 5 ليفشل في الوصول إلى المباراة النهائية.

إذا البايرن حين يتعادل في مباراة الذهاب في دور قبل النهائي على ملعبه لا يعبر عكس الريال تماما حين يتعادل خارج ملعبه.