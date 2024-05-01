الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل يتكرر سيناريو 2003 – 2004 بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ بالتشامبيونزليج؟

ريال مدريد وبايرن
ريال مدريد وبايرن ميونيخ

حل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا 14 مرة، ولم يتمكن الريال من الخروج متعادلا من ملعب البايرن سوى مرتين.

وكان الريال في الموسم الحالي قد نجح في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على البايرن في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور قبل النهائي في على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ.

التعادل الأول ما بين الريال والبايرن

في حين كانت المرة الأولى التي تمكن فيها الريال من فرض نتيجة التعادل بنتيجة إيجابية مع البايرن في لقاء الذهاب على ملعب البايرن في موسم 2003 – 2004 بنتيجة هدف لكل منهما في دور الـ16 لكن في لقاء العودة تغلب الريال على البايرن بنتيجة هدف نظيف ليتم اقصاء البايرن، ويتأهل الريال إلى دور الثمانية لكنه لم يذهب الريال بعيدا عن هذا الدور بخروجه على يد نادي موناكو الفرنسي إذ فاز عليه على ملعبه بنتيجة كبيرة 4 – 2 في مباراة الذهاب لكنه انهزم بنتيجة 1 – 3 في مباراة الإياب.

بالرغم من التعادل في النتيجة في مجموع المبارتين 5 أهداف لمثلها إلا أن تفوق موناكو بقاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين التي تم الغاءها.

ريال مدريد يتعادل مع مان سيتي في الذهاب ويقصيه

وهذه هي المرة الثانية فقط في دور الأربعة التي يستطيع فيها الريال أن يتعادل في لقاء الذهاب خارج ملعبه إذ كانت المرة الأولى في موسم 2015 – 2016 مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وكان تعادلا سلبيا في لقاء الذهاب على إستاد الاتحاد، وتغلب على مان سيتي بنتيجة هدف دون رد في لقاء العودة على سانتياجو برنابيو.

وفي هذا الموسم لم يتجاوز فقط مان سيتي لكنه نجح في التتويج باللقب بفوزه على مواطنه، وجاره أتلتيكو مدريد بضربات ترجيحية 5 – 3 عقب انتهاء المباراة النهائية على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله. 

txt

الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل فى ريال مدريد

txt

3 نجوم قد يحسمون نصف نهائى أبطال أوروبا لـ ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

البايرن والاطاحة أمام أياكس    

على الجانب الآخر لم يتعادل البايرن على ملعبه في مباراة الذهاب في دور نصف النهائي سوى مرة في موسم 1994 – 1995 مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، وكان تعادلا دون أهداف لكن في مباراة الإياب انهزم بنتيجة ثقيلة 2 – 5 ليفشل في الوصول إلى المباراة النهائية.

إذا البايرن حين يتعادل في مباراة الذهاب في دور قبل النهائي على ملعبه لا يعبر عكس الريال تماما حين يتعادل خارج ملعبه.

ريال مدريد بايرن ميونيخ ريال مدريد وبايرن ميونيخ دوري ابطال اوروبا دور قبل النهائي دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتى وأياكس

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس