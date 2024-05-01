أنشيلوتي يتحدث عن التعادل أمام بايرن.. ويؤكد إصابة بيلينجهام

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن فريقه كان بإمكانه اللعب بشكل أفضل، وذلك بعد التعادل 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي بعد المباراة: "في الشوط الأول كان علينا الدفاع لكننا فعلنا ذلك دون القوة التي أردتها. لقد تقدموا علينا في الشوط الثاني لكنني أعتقد أننا ضغطنا بشكل أفضل حينها، كنا مرتاحين جدًا ولكننا افتقرنا إلى أفضل مستوياتنا ولهذا السبب، عليك أن تعاني في مكان مثل هذا، الجميع في العالم يعرف ذلك".

وتابع: "مباراة مثيرة للاهتمام. كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل. لم نلعب بأفضل ما لدينا. واجهنا مشاكل في الشوط الأول بكتلة منخفضة وعميقة جدًا. بدأنا في الضغط وكان الأمر أفضل كثيرًا".

وأضاف: "بمساعدة كروس، تمكنا من إدارة الكرة بشكل جيد ولم يضغط بايرن على استحواذنا كثيرًا. كانت هناك مساحات. توقعنا منهم أن يلعبوا بخط عالٍ، لقد فعلوا ذلك، واستفدنا بين توني وفينيسيوس. بهذه التمريرة الرائعة واللمسة النهائية الرائعة".

وأكد مدرب ريال مدريد أن استبدال جود بيلينجهام لمعاناة الأخير من التشنج: "كان جود يعاني من بعض التشنج، لذلك عندما أجريت التبديلات كنت أبحث عن لاعبين جدد، كانت الأمور بحاجة إلى التغيير وكان لدينا الإمكانات على مقاعد البدلاء التي أردت استخدامها، الآن نحن في وضع رائع في الدوري وفي نصف النهائي هذا أيضًا، الآن علينا أن نقدم كل شيء من أجل الوصول إلى ويمبلي".