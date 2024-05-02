محمود مسلم: سمعة إسرائيل انهارت دوليًا.. ومصر تتحمل الهم السياسي والتفاوضي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن سمعة إسرائيل الدولية تدهورت خلال الفترة القصيرة الماضية، نستطيع أن نقول بشكل واضح أن مصر كان لها دور كبير في ذلك، سواء فيما عرضته بمحكمة العدل ومجلس الأمن والمشاورات الثنائية.

وأضاف "مسلم" خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن المواقف الدولية تغيرت، حيث أصبحت فرنسا داعمة لاتفاق الهدنة، بجانب بلجيكا وأسبانيا، وألمانيا أصبحت أقل حدة.

وتابع: "مصر تسير على مسارين، الأول هو محاولة الوصول إلى اتفاقية هدنة تضمن وتحمي الفلسطينيين في هذا الوضع الصعب، والثاني تقديم مساعدات إنسانية وفتح المعبر دائما، وتوفيرها، ونعلم أن مصر حتى الآن هي التي تقدم أكبر نسبة من المساعدات، وبالتالي مصر تحمل الهم السياسي والتفاوضي والإنساني".