الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المنظومة الإمريكية فشلت.. الاحتلال يكشف معلومات جديدة عن الهجوم الإيراني "الوعد الصادق"

صواريخ إيران الباليستية
صواريخ إيران الباليستية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المنظومة الأمريكية فشلت في اعتراض صواريخ إيران الباليستية خلال الهجوم على إسرائيل، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية.

الدفاعات الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية نجحت فقط باعتراض بنسبة 25% 

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في إعلانها عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإيراني، في أبريل الماضي، إن الدفاعات الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية نجحت فقط باعتراض بنسبة 25% من الصواريخ الهجومية الايرانية، حيث أطلقت 8 صواريخ من البحر من قبل الجيش الأمريكي ولكن فقط اثنين منهما حققوا الهدف.

وأطلقت إيران مئات الصواريخ من أنواع مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك أكثر من 100 صاروخ باليستي، كل واحد منها يحمل مئات الكيلوجرامات من المتفجرات، واستغرقت العملية الإيرانية ساعات، والتي تعرف باسم “ الوعد الصادق”.

 وبحسب بيانات الحرس الثورى الإيرانى، فتم إطلاق عمليات الوعد الصادق فى وقت متأخر من السبت 14 أبريل أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز بعيدة المدى برؤوس حربية ووابلا من المسيرات على عمق تل أبيب.

وحول تفاصيل العملية، كشف القائد العام للحرس الثورى الإيرانى اللواء حسين سلامي، قائلا: كانت الأهداف دقيقة للغاية وقمنا بتنفيذ عملية محدودة بحجم الاعتداءات التى ارتكبها الكيان الصهيونى.

وقال: كان من الممكن أن تكون هذه العملية واسعة النطاق، لكننا حصرنا نطاق العملية فى ذلك الجزء من القدرات التى استخدمها الكيان الصهيونى لمهاجمة قنصلية الجمهورية الإيرانية بدمشق واستشهاد المستشارين العسكريين.

الرد الإسرائيلي

من جانبه زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، أن إيران أطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة تجاه إسرائيل، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

وزعم أدرعي: لقد اعترضنا 99% من التهديدات الموجهة نحو الأراضى الإسرائيلية، مؤكدا: هذا إنجاز استراتيجى مهم للغاية.

فى منشور على موقع  X، أعطى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى تفاصيل عن عدد الأسلحة المستخدمة لاستهداف إسرائيل. وقال من بين حوالى 170 طائرة بدون طيار أطلقتها إيران، لم تخترق أى منها دولة إسرائيل، كما اعترضت الطائرات الحربية للقوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوى التابعة لنا ولحلفائنا العشرات منها.

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