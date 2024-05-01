الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": بريطانيا تنفذ تفتيشًا على البضائع الغذائية القادمة من الاتحاد الأوروبى

أبو بكر بشير
أبو بكر بشير

قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، إن بريطانيا  بدأت في تنفيذ عمليات تفتيش عينية على البضائع الغذائية النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الحملة بدأت بالفعل عملها بالموانئ، وهو يستبدل نظاما سابقا كان يكتفي بشهادة صحية ترافق المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي، والآن لا يكتفى بهذه الشهادة، فهناك أنماط من البضائع تحتاج إلى عملية تفتيش دقيق، حيث أكدت الحكومة أنها لا يمكنها أن تخاطر بحياة المواطنين بأن تستقبل بضائع من الخارج غير مضمونة على المستوى الصحي.

وتابع أن هذا القرار شكك به الجميع، سواء خبراء الاقتصاد الذين ينتمون للمعارضة السياسية والعمال وكذلك التجار، وقالوا إنهم يتوقعون زيادة بعض المنتجات بنسبة 60%.

بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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