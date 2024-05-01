الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بريطانيا ترحل إلى رواندا طالب لجوء فى أول عملية من نوعها

مركب هجرة غير شرعي
مركب هجرة غير شرعي

رحلت المملكة المتحدة، أمس، إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدموا بها، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» الثلاثاء عن وسائل إعلام بريطانية.

 

في الأسبوع الماضي تبنت الحكومة البريطانية قانونًا مثيرًا للجدل يتيح لها ترحيل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.

 

والرجل الذي غادر المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيجالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به، وفق وسائل إعلام بريطانية

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