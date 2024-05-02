الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب: العمل كان طوق النجاة للعبور بالوطن من تحديات ما بعد 2011

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن قيمة العمل كانت طوق النجاة للوطن للعبور من كافة التحديات التي واجهتها مصر بعد 2011.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ“إكسترا نيوز” اليوم الخميس،  أن العامل المصري على مدار سنوات طويلة أثبت جدارته وقدرته على الإنتاجية العالية والتي نجحت في المنافسة العالمية لأهم الصناعات، وبالتالي زيادة حركة التصدير للخارج، وأيضًا جلب المزيد من المستثمرين الأجانب، وهو ما يعود بالنفع على الدولة.

الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر بعيدهم

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: "هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

قيمة العمل مصر السيسي

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