اقتصادي: الزيادات الخمس الأخيرة في الأجور تعكس الاهتمام الرئاسي بالعامل المصري

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ أقتصاد، إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال أخر 5 سنوات وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي عملت على زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي وذلك تماشيًا مع التطورات للأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف ماجد عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة كان هناك زيادة للحد الأدنى لرواتب العاملين بما يواكب التطورات العالمية وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 6 ألاف جنيه وهو ما يؤكد حرص الدولة ومدى اهتمامها بالعمالة لديها، معلقًا: "الاهتمام بالعمالة المصرية أصبح غير مسبوق".

وتابع: "الدولة تهتم بالأيادي الشقيانة بمختلف الطرق من اجل دعم سوق العمل".

الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد العمال

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية.

ووجه خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، بمجمع هايبر الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كحد أدنى للعامل.