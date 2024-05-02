الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اقتصادي: الزيادات الخمس الأخيرة في الأجور تعكس الاهتمام الرئاسي بالعامل المصري

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ أقتصاد، إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال أخر 5 سنوات وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي عملت على زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي وذلك تماشيًا مع التطورات للأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف ماجد عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة كان هناك زيادة للحد الأدنى لرواتب العاملين بما يواكب التطورات العالمية وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 6 ألاف جنيه وهو ما يؤكد حرص الدولة ومدى اهتمامها بالعمالة لديها، معلقًا: "الاهتمام بالعمالة المصرية أصبح غير مسبوق".

وتابع: "الدولة تهتم بالأيادي الشقيانة بمختلف الطرق من اجل دعم سوق العمل".

الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد العمال 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية.

ووجه خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، بمجمع هايبر الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كحد أدنى للعامل.

السيسي الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص على حقوق العمال والعمالة غير المنتظمة أولوية

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا