برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بعيد العمال تؤكد رعايته الدائمة للعمالة المصرية

أشاد النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمَّال.

وقال عبدالمولى، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي، في احتفالية عيد العمَّال، كشفت عن اهتمامه الكبير ورعايته الدائمة لفئة العمَّال والعمالة المصرية.

رفع الحد الأدنى للإعانات بصندوق العمالة

وأوضح عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للإعانات بصندوق العمالة، بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز دور العمال في تطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز حقوق العمال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يؤكد في كل مناسبة على دور العامل المصرى فى دعم جهود ورؤية الدولة للوصول للجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 و2050، والتنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية والمشروعات القومية التي نفَّذتها الدولة ودورها في توفير آلاف فرص العمل، ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل عام.

خفض معدلات البطالة

ولفت النائب خالد عبدالمولى إلى أن الدولة عملت على مدار السنوات الأخيرة على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيًا منذ عام 2014، وأحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.