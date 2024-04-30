الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" توصي بعقد اجتماع تنسيقي لتحديد الجهة المنوطة بتقييم الأطباء الوافدين

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، الاقتراح برغبة المقدم من  النائبة هالة كمال عبدالجابر، بشأن إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلي الحكومة.

txt

"صحة الشيوخ" توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية

وأوضحت هالة كمال عبد الجابر، أن وزارة الصحة تقوم بمنح تراخيص مزاولة مهنة للوافدين في مصر، وذلك بمعادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، لكن مزاولة المهنة في مصر ليست مجرد معادلة شهادة الطب فقط، بل ممارسة عملية في جميع التخصصات وليس امتحانًا نظريًا فقط.

وأشارت إلى ضرورة إجراء اختبارات للغة البلد كما يتم في دول العالم وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأن له عواقب كثيرة من الممكن أن يكون لها آثار سلبية على المواطن.

txt

صحة الشيوخ: توجيهات الحكومة بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية

وطالبت البرلمانية، بضرورة إجراء تقييم ممارسة اختبارات عملية ونظرية بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات قبل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.

من جانبه، قال الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إنه لا يتم منح ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى والأسنان دون الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموافقة نقابة الأطباء بناءً على التدريب الإلزامي الذي يحضره الطالب الوافد لمدة سنة على الأقل، وفى حالة عدم اجتيازه للتدريب يتم الحاقه بالامتياز في المستشفيات الجامعية من جديد.


وأكد حسن عبد الحميد المدير الإداري للإدارة المركزية للتراخيص الطبية، أن الوزارة ليست لها علاقة عن تحصيل رسوم الوافدين ولكنها تقوم بمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة طبقًا لقانون مزاولة المهنة الطب البشرى والأسنان وليس لها علاقة بتقييم أداء الأطباء.  

وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة مراجعة قانون مزاولة المهنة قبل صدوره من مجلس النواب، للتأكيد على وجود كافة الجهات المانحة للترخيص المنصوص عليها بالقانون القديم لتكون أكثر احكامًا.

توصيات اللجنة 

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس المجلس الصحى المصرى، ونقيب الأطباء البشريين، ونقيب أطباء الأسنان، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح للوقوف على الرؤية واضحة لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين.

النائبة هالة كمال عبدالجابر تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور على مهران المستشفيات الجامعية

الأكثر قراءة

عاجل| أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية فى غزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

لفظ أنفاسه فى الحال.. التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة فى التجمع

توقعات بجذب 5 مليارات دولار استثمارات كويتية جديدة فى الطاقة والصناعة والسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس