الثلاثاء 16 أبريل 2024
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سياسي

صحة الشيوخ: توجيهات الحكومة بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية

النائب علي مهران
النائب علي مهران

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية 

وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن.هذه التوجيهات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى.

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خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن

وطالب رئيس صحة الشيوخ الحكومة بالعمل الجاد لتنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي بأسرع وقت ممكن، لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

وتابع الدكتور علي مهران، أن التأمين الصحي الشامل يعد من أهم إنجازات الدولة، خاصة أنه سيوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.

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يشار إلى أن رئيس الوزراء وجه خلال اجتماعه مع وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان امس الإثنين، أن هناك 5 محافظات جديدة سيتم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المرحلة الجديدة والثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ستشمل محافظات ذات كثافة سكانية لأول مرة، حيث تأتي محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لما أعلنه «عبدالغفار» لتشمل كلا من؛ دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا.

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