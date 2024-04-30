الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: مصر والكويت قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي

الدكتورة نيفين حمدي
الدكتورة نيفين حمدي

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بـزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لمصر في اول زيارة له منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي.

وأشارت الي أن الزيارة هي الثالثة لمصر، حيث كانت الاولي في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والثانية في 21 أكتوبر الماضي 2023 عندما كان وليا للعهد، ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام.

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وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في تصريحات لها، إن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت تتميز بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة والوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وذلك في ظل التوافق في الروئ والملفات المشتركة ومنها الاقليمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحرصهما علي تعميق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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وأكدت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، علي أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تناولته المباحاثات من مناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك بين  البلدين، وضرورة التوصل بصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابعت: " مصر والكويت هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين للبلدين يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من الازمات والقضايا الدولية والعربية بالمنطقة".

واختتمت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، بيانها بالتأكيد علي أن مصر والكويت دولتين شقيقتين.

النائبة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب العلاقات المصرية الكويتية زيارة أمير الكويت إلى مصر

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