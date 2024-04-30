الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سفير الكويت يروي كواليس مباحثات الرئيس السيسى والأمير مشعل الجابر الصباح (فيديو)

الرئيس السيسي والأمير
الرئيس السيسي والأمير مشعل الجابر

أكد السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، أهمية زيارة الشيخ مشعل الجابر الصباح، أمير دولة الكويت إلى مصر في توطيد الروابط بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وشدد السفير الغانم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، على التوافق الوثيق بين القاهرة والكويت حول الوضع في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأوضح أن الرئيس السيسي قدم عرضًا للأمير الكويت حول الجهود المصرية لإحلال السلام في المنطقة، بما في ذلك محاولات وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا والملفات الدولية الأخرى.

وتابع: "أعرب الشيخ مشعل الجابر عن دعمه الكامل لمصر في الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، وأشاد بدور الرئيس السيسي في دعم الاستقرار بالسودان ومواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية".

وأكد السفير الغانم على النجاح الكبير للاستثمارات الكويتية في مصر، التي تقدر بمليارات الدولارات، وأشار إلى الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وأخيرًا، أشاد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي جعلت البلاد مركزًا جذابًا للاستثمارات العربية والخليجية.

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