الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادى بالمؤتمر: المباحثات المصرية الكويتية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

القبطان محمود جبر
القبطان محمود جبر

 قال القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تاريخية، خاصة أنها تعد أول زيارة رسمية له بعد توليه الحكم.

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وأوضح جبر، في تصريحات له، أن المباحثات بين الرئيس السيسي وأمير الكويت يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأكد، أن مصر  تعد وجهة استثمارية جاذبة بالنسبة للكويت، حيث تمتلك الكويت استثمارات كبيرة في مصر في مختلف القطاعات، لتظل القاهرة تحظى بثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

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أمين اتحاد المصريين بالخارج: زيارة أمير الكويت لمصر تاريخية وتعكس عمق العلاقات الطيبة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المباحثات المصرية - الكويتية " شهدت توافقًا علي وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.
ولفت، إلى أن تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد علي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يؤكد دعم  القيادة المصرية للقضية في جميع اللقاءت والمباحثات والمحافل الدولية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر الاتحادية، كما منح الرئيس السيسي، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "قلادة النيل"، خلال مؤتمر صحفي جمع الزعيمين بمقر قصر الاتحادية، من أجل بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين، كما اتفق الزعيمان على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين.

القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية الكويتية

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