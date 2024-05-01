أمين اتحاد المصريين بالخارج: زيارة أمير الكويت لمصر تاريخية وتعكس عمق العلاقات الطيبة

قال المستشار علاء سليم أمين عام الإتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس الجالية المصرية في دولة الكويت السابق، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر زيارة تاريخية وتعكس عمق العلاقات الطيبة والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتؤكد على توافق رؤية الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا المصيرية على المستوى العربي أو الإقليمي.

العلاقات المصرية الكويتية

وأضاف سليم في بيانه أن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تنامي في العلاقات المصرية الكويتية وشهدت زخمًا كبيرًا، لا سيما في ظل متانة العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين، حيث زدادت رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت لها، موضحا أن الزعيمين سيدعم ويعزز التعاون في إطار العلاقات الرائعة والقائمة على علاقات أكبر هي علاقة النسب والأخوة والدين واللغة والمحبة بين أبناء الشعبين.

الجالية المصرية فى الكويت

وأثني على العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، والقائمة على المحبة والود المتبادل، كما أشار إلى أن الجالية المصرية في دولة الكويت تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من جانب القيادة في الكويت والشعب الكويتي الشقيق، وقد كانت مصر وستظل في قلوب الكويتيين كما هو الحال بين أبناء مصر الذين يضعون الكويت وشعبها وقادتها في مكانة غالية.

وأعرب "سليم" عن تفاؤله من زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى القاهره حيث تعزز تلك الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم الشراكة بينهما، مثمنًا دور الكويت في الوقوف إلى جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخية التي عبرت عنها شهامة حكام الكويت على مر التاريخ.

يشار إلى أن الجانبين قد بحثا مختلف أوجه التعاون المُشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.