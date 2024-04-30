"المؤتمر": زيارة أمير الكويت لمصر تاريخية وتعزز الروابط بين البلدين

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية له منذ توليه السلطة تاريخية وتعكس العلاقات القوية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتؤكد وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

العلاقات المصرية الكويتية تاريخية

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الكويتية تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والصداقة وتميزت بالتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مما عزز الروابط بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمر بأزهى عصورها بفضل التنسيق والتشاور بين أمير الكويت والرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على كل أوجه التعاون المشترك بين البلدين لصالح شعبي البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة التاريخية لأمير الكويت لمصر من شأنها أيضًا زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر وزيادة معدل التبادل التجاري ليلبي طموحات الجانبين.





وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: "التشاور والتنسيق بين القيادة المصرية والكويتية لا ينقطع في ضوء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين والالتزام بالعمل معًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود العربية الساعية لوقف نزيف الدم الفلسطيني في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد أهل قطاع غزة ما يتطلب تنسيق العمل العربي المشترك".

وأكمل فرحات: "العلاقات بين الكويت ومصر تستمد قوتها من ثوابت تشكل ركنًا أساسيًا في تعزيز الترابط بين البلدين لترتقي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدولتين الشقيقتين، لا سيما أنها شهدت فى السنوات القليلة المنصرمة، تطورات نوعية على الصعيد الاقتصادى والتجارى والاستثماري".