عبدالوهاب خليل: توافق مصرى أمريكى على رفض مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، بما يعكس إدراك الإدارة الأمريكية لموقف مصر وقوتها ومكانتها لحل الأزمة الراهنة كما يعكس تقديرها للدور المصري أيضا ومحوريته.



وأضاف عبدالوهاب خليل، في تصريحات له، أن الإدارة الأمريكية تدرك خطورة الأوضاع في المنطقة كما أنها تدرك أن مصر هي المحور الرئيسي للوقوف في وجه تلك المخاطر التي يشغلها الاحتلال وتهدد أمن المنطقة.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن أمريكا تدرك التحذيرات المصرية بشأن توسع الصراع في المنطقة خاصة في حال أقدم جيش الاحتلال على اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية يجب أن تضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها على القطاع.





وذكر النائب عبدالوهاب خليل أن توافق مصر والولايات المتحدة الأمريكية على رفض التهجير أمر مهم خاص في ظل التمسك الصهيوني الأعمى بتهجير الأشقاء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا.