الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بينها زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ.. 8 توجيهات رئاسية لصالح العمال

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بالدولة بسرعة العمل على مجموعة الأمور المتعلقة بالعمال، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال، اليوم الخميس.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي للمسئولين كالتالي:

-سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.


-زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.


-تعظيم وزارة العمل دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.


-إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.


-استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.


-إعداد وزارة العمل استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كل المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.


-استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن.


-تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

احتفالية عيد العمال

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، وافتتاح مشروعات على هامش الاحتفال.


حضر الاحتفال بعيد العمال؛ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

الرئيس السيسي توجيهات رئاسية توجيهات عاجلة توجيهات رئاسية عاجلة 8 توجيهات عاجلة عيد العمال

مواد متعلقة

بعد توجيهات الرئيس السيسى اليوم.. عمال مصر: "ربنا يخليك لينا يا ريس"

الرئيس السيسى يوجه بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال

الرئيس السيسى يوجه بزيادة معدلات تشغيل "ذوى الهمم" وتمكين المرأة اقتصاديًا

الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل

توجيه من الرئيس السيسى لتوفير العمالة المصرية الماهرة

ممثل هاير العالمية: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية في المنطقة

الرئيس السيسى: تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة

"نقابات عمَّال مصر" يهدي الرئيس السيسي درعًا تذكاريًا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا