بينها زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ.. 8 توجيهات رئاسية لصالح العمال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بالدولة بسرعة العمل على مجموعة الأمور المتعلقة بالعمال، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال، اليوم الخميس.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي للمسئولين كالتالي:

-سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.



-زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.



-تعظيم وزارة العمل دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.



-إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.



-استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.



-إعداد وزارة العمل استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كل المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.



-استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن.



-تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

احتفالية عيد العمال

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، وافتتاح مشروعات على هامش الاحتفال.



حضر الاحتفال بعيد العمال؛ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.