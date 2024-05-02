موعد نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي للذهاب والإياب والقنوات الناقلة

سيظل البحث عن موعد مواجهتا الزمالك المرتقبتين أمام نهضة بركان المغربي، حتى هذه اللحظة، على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لهما، هو الشغل الشاغل لجميع متابعي وعشاق الساحرة المستديرة، لمعرفة الفريق المتوج بالبطولة القارية في نسختها الحالية (2023/2024).

موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

يحل الفارس الأبيض، ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، ذهابا على الملعب البلدي لبركان الأحد 12 مايو الجاري، في نهائي كأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

بينما يستضيف الزمالك بطل المغرب، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي)، تحديدا يوم 19 من الشهر ذاته، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمواجهتا نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

تنقل مواجهتا نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، ذهابا 12 مايو الجاري على الملعب البلدي لبطل المغرب، وإيابا بالقاهرة يوم 19 من الشهر ذاته، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لفعاليات ذهاب وإياب نهائي كأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

الزمالك ينهي عقدة كوماسي الأزلية

استطاع الزمالك، إنهاء عقدته الأزلية، التي حملت ذكريات سيئة للأندية والمنتخبات الوطنية بمسابقات الكاف، بعدما اسقاط فريق دريمز الغاني في عقر داره بثلاثية نظيفة، بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية، سابقها التعادل السلبي بالقاهرة بدون أهداف، ليضع الفارس الأبيض، قدمه في نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية في تاريخه.

سجل ثلاثية إياب الزمالك، في مرمى دريمز الغاني، حمزة المثلوني وسامسون أكينيولا ومصطفى شلبي.

لقب يتيم

لقب يتيم، هو حصيلة مشاركات الزمالك السابقة، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، استطاع حصده خلال نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بهدف نظيف لكل فريق.