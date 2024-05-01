الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يجهز طائرة خاصة لرحلة المغرب أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك  السفر على متن طائرة خاصة إلى المغرب لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء قرار مجلس إدارة الزمالك لإراحة اللاعبين قبل اللقاء وتجنب الارهاق والاجهاد لهم.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك تكليف حسين لبيب، رئيس النادي، بمهام رئيس البعثة في تلك المواجهة.

ويقوم مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي بتوفير طائرات خاصة في الرحلات الخارجية لتوفير سبل الراحة للاعبين في الوقت الحالي.

ويضع مسئولو الزمالك أهمية كبيرة لتلك المواجهة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على ستاد القاهرة.

 

استعدادات بركان

تحدث الحسين كتابي، المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال كتابي في تصريحات تليفزيونية: "كرة القدم رابطة تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي.. وشرف كبير أن يكون نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية عربيًا خالصًا بين الزمالك ونهضة بركان"

وأضاف: "أتوقع أن يكون النهائي بين الفريقين مادة دسمة وسيقدم كلا الفريقين أداءً مميزًا في سبيل حصد لقب البطولة".

وتابع: "12 ألفًا و500 مشجع لنهضة بركان سيكونون حاضرين لدعم الفريق في مواجهة الزمالك بالمغرب، فريق نهضة بركان سيكون مستعدًا جيدًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي وكل جماهيره تمنى نفسها بالفوز على الزمالك ولاعبونا يؤمنون بحظوظهم في حصد اللقب الإفريقي والتنافس الشريف وبروح رياضية".

وأتم: عمر العرجون وكل لاعبي فريق نهضة بركان جاهزون لمواجهة الزمالك، العرجون كان فعلًا معاقبًا بعدم خوض مباراة واحدة وبالفعل غاب عن المباراة التي لم تلعب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي الكونفيدرالية، وجميع عناصر فريق نهضة بركان وحتى المدرب في الفريق الحالي تغيروا عن الفريق الذي حقق البطولة في نسخة كأس الاتحاد الإفريقي في عام 2019".

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