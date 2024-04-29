الشعبانى مدرب نهضة بركان: سنواجه فريقا متمرسا فى نهائى الكونفدرالية

شدد مدرب نهضة بركان المغربي، معين الشعباني، على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واصفا إياه بالنادي «المتمرس».

وقال الشعباني في تصريحات إعلامية نقلها موقع البطولة المغربي: "النهائي سيكون ضد الزمالك، إنه فريق متمرس، كذلك الأمر بالنسبة لنهضة بركان".

وتابع: "قبل مباراة الزمالك هناك مباراة ضد الجيش الملكي، وإذا كان علينا الاستعداد جيدا لمواجهة الفريق المصري فعلينا كذلك الاستعداد للجيش الملكي".

وأضاف: "ستكون تحضيراتنا على نسق تنافسي، لم نلعب لأسبوعين وفي مواجهة الجيش الملكي سنكمل 20 يوما من الغياب عن التنافس".

واختتم: "نحاول التعويض بالتدريب رغم أن لا شيء يعوض المباريات، ونعمل مع اللاعبين منذ فترة على الجانب البدني".

وكان نهضة بركان المغربي، قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري من خوض مواجهة إياب نصف النهائي، والتي كان مقررا إقامتها يوم أمس بالمغرب.

واعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نهضة بركان فائزا بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب التي كان مقررا إقامتها على ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة.

وستقام مباراة ذهاب النهائي أمام الزمالك، على الملعب البلدي ببركان، يوم 12 مايو المقبل، قبل أن تجرى مباراة الإياب بالقاهرة، يوم 19 من الشهر ذاته.