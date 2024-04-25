تحدث الكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، عن تأثير المدينة في حياة الكاتب، والتغيرات التي طرأت على مدينة القاهرة خلال الـ 10 سنوات الماضية وتغير ملامح الناس وعلاقة بعضهم البعض، وهو ما يرغب في الكتابة عنه طوال الوقت وتوثيقه أيضا.

الكاتب أحمد رمضان يكشف أصعب التحديات التي يواجهها الكاتب

وعن أصعب التحديات التي يقابلها الكاتب، قال، خلال كلمته بملتقي القاهرة الأدبي: “هو أن يكتب الكاتب عن أحداث وأماكن لم يعشها، لأن وصف هذه المشاعر صعب جدا”.

وأضاف: “كتبت في بعض قصصي وأعمالي بمنظور طفل، وهذا الطفل كمت أنا في مرحلة معينة من عمري، واستدعيته في الكتابة، وأقارنه بنفسي الآن وأرصد تغيرات المجتمع الذي نعيش فيه”.

وأشار رمضان إلى أن وجود طفل للكتاب عن الحرب هو اختيار ذكي، لأن الطفل ليس لديه أفكار سياسية أو أيدولوجية معينة، فيمكنه وصف الحرب بدون توجهات سياسية، وبشكل برئ بدون تدخل من قناعات سابقة.

كتاب أطفال غسان كنفاني

ولفت رمضان إلى كتاب "أطفال غسان كنفاني"، مشيرا إلى أن به قصص منها "هدية العيد" و"الطفل يذهب إلى المخيم"، تحدث فيها الكاتب عن كيف تقتل الاشتباكات روح الطفل البريئة، حيث يطمح الطفل بكيس عدس بدلا من هدية العيد.

وذلك خلال ندوة بعنوان "المدينة والحرب"، في ملتقى القاهرة الأدبي، بقبة الغوري، في اليوم الخامس، بمشاركة الكتاب، إياكي كابي (جورجيا) وأحمد عبد المنعم رمضان (مصر) ومحمود جودة (فلسطين)، ويدير اللقاء فهد الهندال (الكويت).

ويستضيف مهرجان القاهرة الأدبي هذا العام عددا كبيرا من الأدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا، كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.