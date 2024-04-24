الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز

الثقافة

برعاية إعلامية من “الدستور”

انركي شنايدر من ملتقى القاهرة الأدبي: أكتب قصة قصيرة كل أسبوع طوال 15 سنة

ملتقى القاهرة الأدبي
ملتقى القاهرة الأدبي

رحّب الكاتب انركي شنايدر البرازيلي بالحاضرين في ملتقى القاهرة الأدبي بالغورية؛ برعاية إعلامية من مؤسسة “الدستور”، مساء الأربعاء، وذلك ضمن فعاليات يومه الخامس؛ ولفت إلى أن درجة الحرارة في القاهرة تشبه بشكل كبير الحرارة في البرازيل ولكن ليس مثل هذا الحد.

وكشف الكاتب البرزيلي عن تفاصيل حياته اليومية، للجمهور، قائلا: أعمل كمحامي، وأميل للدفاع عن الناس البسطاء، وأنا رجل ملتزم في حياتي.

وعن عالم الكتابة، قال انركي إنه يكتب القصة القصيرة، منذ ١٥ سنة، بمعدل قصة كل أسبوع.

وتحدث الكاتب عن منظوره للمدينة، أنه ينظر لها من جانبين، من منظور شخصيات القصة ومن منظوره هو الشخصي عن المدينة.

أضاف: “حتى أكتب قصة قصيرة فيها المدينة، عيني تسجل كل التفاصيل الصغيرة، فأنا رجل أحب المشي جدا”، وفي مصر مشيت كثيرًا في خان الخليلي، وسجلت فيها الكثير من التفاصيل التي يمكن أن ألجأ لها في الكتابة لاحقا.

وذلك خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة الأدبي، بدورته السادسة  في قبة الغوري،  بمشاركة مجموعة من المثقفين والأدباء.

ويشارك بندوة اليوم، تحت عنوان "المدينة والحكاية"، بمشاركة كل من الكتاب انركي شنايدر (البرازيل) ومي التلمساني (مصر/ كندا)، وتدير اللقاء، سمر نور.

ويستضيف المهرجان في الدورة السادسة، من مهرجان القاهرة الأدبي 4 أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصرالله الذي تحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري الكبير والرئيس الشرفي للمهرجان إبراهيم عبدالمجيد حول الكتابة والذاكرة.

وتعقد دورة هذا العام تحت شعار "المدينة والذاكرة" حيث تشهد مدينة القاهرة تحولات متسارعة تهدد في بعض جوانبها ذاكرتها الجمالية والثقافية ما يجعل مناقشة الاسئلة المختلفة حول تأثيرات المدينة على الأدب وأهمية الذاكرة الثقافية أكثر ألحاحا في الوقت الحالي.

انركي شنايدر البرازيلي ملتقى القاهرة الأدبي بالغورية الكاتب البرزيلي المدينة والحكاية سمر نور مي التلمساني

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