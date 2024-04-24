الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

برعاية “الدستور”.. انطلاق فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة الأدبى (صور)

جانب من ملتقى القاهرة
جانب من ملتقى القاهرة الأدبي

انطلقت، مساء الأربعاء، فعاليات اليوم الخامس من  مهرجان القاهرة الأدبي بدورته السادسة في قبة الغوري، بمشاركة مجموعة من المثقفين والأدباء.

وتقام ندوة اليوم تحت عنوان "المدينة والحكاية"، بمشاركة كل من الكتاب إنريكي شنايدر (البرازيل) ومي التلمساني (مصر/ كندا)، وتدير اللقاء، سمر نور.

وجاءت ندوة "المدينة والحرب" بمشاركة الكتاب إياكي كابي (جورجيا) وأحمد عبدالمنعم رمضان (مصر) ومحمود جودة (فلسطين)، ويدير اللقاء فهد الهندال (الكويت).

ويشارك في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الأدبي، 4 أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصرالله الذي تحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري الكبير والرئيس الشرفي للمهرجان إبراهيم عبدالمجيد حول الكتابة والذاكرة.

وتعقد دورة هذا العام تحت شعار "المدينة والذاكرة"، حيث تشهد مدينة القاهرة تحولات متسارعة تهدد في بعض جوانبها ذاكرتها الجمالية والثقافية ما يجعل مناقشة الأسئلة المختلفة حول تأثيرات المدينة على الأدب وأهمية الذاكرة الثقافية أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

ويستضيف المهرجان هذا العام عددًا كبيرًا من الأدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا، كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينيات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.

وأعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر عن استضافة "الدستور"، برئاسة مجلسي إدارة وتحرير د.محمد الباز بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقى والتي انطلقت فعالياته خلال الفترة من الثامنة مساء السبت الماضى في قبة الغوري، ولمدة 6 أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.

شمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى، وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني الكبير.

مهرجان القاهرة الادبي قبة الغوري المدينة والحكاية انركي شنايدر مي التلمساني سمر نور

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