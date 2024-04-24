"وقفوا في ضهري".. محمود حمدان لـ"الدستور": تجربتي مع المتحدة في "حق عرب" مثمرة جدًا

أثنى الكاتب والسيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب، للفنان أحمد العوضي على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمساعدتها في تذليل كافة العقبات التي وقفتت أمامه في إخراج المسلسل كما ظهر للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون، متابعًا: "المتحدة هذا العام لديها مجموعة من المتخصصين المتميزين للغاية على رأسهم علا الشافعي، عماد ربيع، الذين أنصتوا إلىّ واحترموا موهبتي جدًا وقدراتي كفنان".

وتابع حمدان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت ولا زالت تعمل من أجل إخراج عمل فني يجذب انتباه المشاهدين وينال إعجابهم، وهم يسعون دائمًا لهذا من خلال الأعمال الفنية التي ينتجوها خاصًة في هذا السيزون من رمضان، وكل ما يشغل بالهم هو تقديم عمل فني يسعد الجمهور وذات معني وأهمية حتي وإن كانت من أجل التسلية".

وأضاف الكاتب والسيناريست محمود حمدان، أن أحد عناصر العمل الفني تقوم على التسلية كما يبحث المشاهد في بعض الأحيان، وهذا عنصر مهم، وهذا ما ساعدت وركزت عليه المتحدة هذا الموسم الذي أصفه بالاستثنائي".

ومن الناحية الإنتاجية، قال السيناريست محمود حمدان: "تناقشت معهم في عددٍ من الأمور التي أردت أن تتم في مسلسلي "حق عرب"، ووجدتها على أرض الواقع دون أي صعوبات، أو مشاكل قابلتها، وهم كانوا في ضهري طول الوقت والتجربة بالنسبة لي كانت مثمرة جدًا، وهذه كانت التجربة الثانية ليّ معهم بعد مسلسل حدوتة منسية الذي عرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون، وحقيقي اتبسطت جدًا إني شغال مع ناس بروفيشنال ويعرفوا جيدًا يقيمونا كفنانين، وهذه ميزة مهمة عكس السنوات الماضية الذي كان فيه قهرًا في الإبداع".



وأضاف: "المتحدة ساهمت في جعلي أبدع في السيناريو، دون قهر ووضع وجهة نظر كما يفعل البعض من المنتجين، فهي أعطتني الحرية في اختيار القصة الخاصة بي في إظهار قصتي وموهبتي للجمهور دون إقحام أي شئ، وأنا وجدت معهم الحرفية والمهنية في العمل ومبسوط جدًا بالتعاون معهم هذا العام".

وقّدم السيناريست محمود حمدان، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على منحه هذه الفرصة الهامة في تاريخه المهني، وتوفير كافة الأمور التي تساعد على إبداعه دون أي ضغوطات.

