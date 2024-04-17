الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المكتب الإعلامى فى غزة يدين ارتكاب الاحتلال جرائم جديدة شمال النصيرات

غزة
غزة

أدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، بشدة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

حيث أفادت التقارير الصادرة عن المكتب، بسقوط 520 شهيدًا وجريحًا ومفقودًا، وتدمير أكثر من 13000 وحدة سكنية خلال أسبوع واحد.

وأكد المكتب أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، بتشجيع ودعم من الإدارة الأمريكية، وفشل في وقفها المجتمع الدولي.

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وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، سجل عدد الشهداء والجرحى خلال العدوان 75 شهيدًا و348 جريحًا، بالإضافة إلى فقدان 100 مواطن في المناطق المتضررة، مع تدمير 14 برجًا وعمارة سكنية.

وختم المكتب بدعوته للمنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم البشعة ضد الإنسانية والمدنيين الفلسطينيين.

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