الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

من القنصلية إلى المفاعلات.. مسار التصعيد بين طهران وتل أبيب

المنشآت النووية الإيرانية
المنشآت النووية الإيرانية

في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، أعرب رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه من احتمال قيام إسرائيل بضربة انتقامية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. 

وجاءت تصريحات غروسي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث أكد أن المنشآت النووية الإيرانية أُغلقت لأسباب أمنية.

التصعيد الخطير

تأتي هذه التصريحات في أعقاب هجوم إيراني غير مسبوق بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل، ردًا على تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وقد أكدت إسرائيل أنها وحلفاءها، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمكنوا من إسقاط معظم هذه الهجمات، لكن بعضها أصاب قاعدة عسكرية.

الرد الإسرائيلي المحتمل

وأعلنت إسرائيل نيتها للرد بقوة على الهجوم الإيراني الأخير، هذا الإعلان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، ويُعقد الوضع الأمني الهش بالفعل بسبب النزاعات القائمة، بما في ذلك الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتملك إسرائيل سجلًا طويلًا في استهداف المنشآت النووية في الشرق الأوسط، وسبق أن نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت منشأة نووية عراقية، وذلك عقب عملية إيرانية فاشلة ألحقت أضرارًا طفيفة بالمنشأة ذاتها، الضرر الذي نجم عن العملية الإيرانية تم إصلاحه لاحقًا بواسطة فنيين فرنسيين.

وتأتي العملية الإسرائيلية لتؤكد على ما يُعرف بـ"عقيدة بيغن" النووية، التي تُعلن صراحةً أن مثل هذه الهجمات ليست استثنائية بل هي سابقة يُمكن أن تتبعها كل حكومة إسرائيلية مستقبلية، هذه العقيدة تُشير إلى الاستعداد الإسرائيلي للقيام بعمليات وقائية لمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، مُضيفة بُعدًا آخر لسياسة الغموض المتعمد التي تتبعها الدولة.

كما شنت إسرائيل ما أسمته بـ"عملية البستان"، وكانت ضربة جوية إسرائيلية على ما يشتبه بأنه مفاعل نووي في محافظة دير الزور السورية بعد منتصف الليل مباشرة يوم 6 سبتمبر 2007، وزعمت وقتها مقتل 10 عمال كوريين شماليين.

البرنامج النووي الإيراني

البرنامج النووي الإيراني يُمثل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات الدولية، خاصةً بين إيران وإسرائيل والقوى الغربية.

وتُعبر إسرائيل عن مخاوفها المتزايدة من أن إيران قد تكون في مسار تطوير سلاح نووي، وهو ما يُعتبر تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. 

من جهتها، تُصر الدول الغربية على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية لضمان عدم انتقال التكنولوجيا النووية إلى استخدامات عسكرية.

في المقابل، تُؤكد الحكومة الإيرانية أن برنامجها النووي يهدف فقط للأغراض السلمية كتوليد الطاقة والبحث العلمي.

وتُشير طهران إلى التزامها بالمعاهدات الدولية وتُندد بما تعتبره سياسات مزدوجة المعايير من قبل الدول النووية. ومع ذلك، تُواجه إيران اتهامات بإجراء تجارب وأنشطة قد تُسهم في تطوير قدرات نووية عسكرية، مما يُثير الشكوك حول نواياها الحقيقية.

على صعيد آخر، تُتهم إسرائيل من قبل إيران بالقيام بعمليات تخريبية ضد منشآتها النووية، وهو ما يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع للحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، كما تُتهم إسرائيل باغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، في محاولة لعرقلة تقدم البرنامج النووي الإيراني، هذه الاتهامات تُسلط الضوء على الصراع الخفي والمعقد بين الدولتين، والذي يُمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

التداعيات الإقليمية

تُعد المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل تصعيدًا خطيرًا يُهدد بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، الهجوم الإيراني الكبير والرد الإسرائيلي المحتمل يُمكن أن يُشعل فتيل أزمة إقليمية شاملة، قد تؤثر على الاستقرار في الشرق الأوسط وتُعقد الجهود الدبلوماسية الرامية للحفاظ على السلام.

المخاوف الأمنية تتجاوز الأبعاد العسكرية لتشمل الآثار الإنسانية المحتملة لأي تصعيد يشمل توجيه ضربات على المنشآت النووية قد تُسبب كوارث بيئية وإنسانية، وتُعرض المدنيين لمخاطر جسيمة، يُطالب المجتمع الدولي بضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية في حالة تجدد القتال.

ويراقب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والقوى الكبرى، الوضع عن كثب، وسط دعوات متزايدة للتهدئة وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن الدبلوماسية تُعتبر الوسيلة الأكثر فعالية لمنع تصاعد العنف وضمان الأمن الإقليمي.

إيران إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية مجلس الأمن الدولي الرد الإسرائيلي المحتمل البرنامج النووي الإيراني التداعيات الإقليمية

مواد متعلقة

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"