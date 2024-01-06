السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة سبسطية غرب نابلس

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أصيب اليوم، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وصرح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، ما أدى لإصابة أحد الشبان بالرصاص الحي بالقدم، ونقل على إثرها للمستشفى، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل

مستعمرون يعتدون على المواطنين وأراضيهم في الخليل

وفي الخليل، نكل مستعمرون مدججون بالسلاح، وبحماية جنود الاحتلال، بمواطنين في البلدة القديمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مستعمرين من كريات 4 المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، نكلوا بمواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة وفتشوهم بشكل مهين، كما منعوا المواطنين من الوقوف على شرفات منازلهم ونوافذها وأسطحها ومداخلها.

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المكتب الإعلامى بغزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 1903 مجازر بحق المدنيين

وفي يطا، أتلف مستعمرون، محاصيل زراعية شرق يطا جنوب الخليل، ورعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين.

ودمر مستعمرو "سوسيا وحفات ماعون" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، محاصيل المواطنين في قرى الركيز والتوانة والمفقرة وسوسيا، وأطلقوا ماشيتهم فيها بحماية شرطة وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتقاء 29722 شهيدًا ومفقودًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من بينهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي سرقوا أموالًا وذهبًا من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل.

وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بدء العدوان 1903 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 30 مستشفى في القطاع أخرجها الاحتلال عن الخدمة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 69 ألف وحدة سكنية كليًا و290 ألف وحدة جزئيًا داخل القطاع، خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط.

الإحتلال الإسرائيلي نابلس قوات الاحتلال الخليل البلدة القديمة

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