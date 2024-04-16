تفاصيل إطلاق أول مسابقة عالمية لـ"ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"

تم إطلاق أول مسابقة عالمية لـ"ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"، حيث تدير لجنة تحكيم تضم شخصيات بارزة في هذا المجال وتحدد شروط المشاركة.

تكشف قواعد مسابقة Fanvue Miss AI أن تقييم المتسابقات سيعتمد على الجمال والتأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام المصممين لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي حديثه عن المسابقة، يطمح ويل موناناج، مؤسس Fanvue، إلى جعلها مرجعية في مجال "جوائز الأوسكار لمبدعي الذكاء الاصطناعي".

للمشاركة في المسابقة، يتعين على المتسابقات إرسال صورة لشخصية افتراضية أنشأت بواسطة الذكاء الاصطناعي، والإجابة على سلسلة من الأسئلة، مثل "ما هو حلمك الأسمى لتحسين العالم؟" بالإضافة إلى استفسارات حول تفاصيل التقنيات المستخدمة.

تضم لجنة التحكيم متخصصين في "أدوات ذكية مبتكرة متعلقة بالجمال"، منهم "أيتانا لوبيز"، التي تمتلك آلاف المتابعين على "إنستغرام"، وسالي آن فوسيت، متخصصة في تاريخ المسابقات في بريطانيا، وأندرو بلوخ، مستشار العلاقات العامة.

وتشير Fanvue إلى أهمية تسجيل التفاصيل الدقيقة حول العيون والأيدي، وهي المناطق التي تواجه تحديات في التعرف عليها بواسطة مولدات صور الذكاء الاصطناعي.

سيتم الإعلان عن الفائزة في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت في مايو المقبل، وستحصل الفائزة على جائزة نقدية قيمتها 5000 دولار، بالإضافة إلى برنامج توجيه خاص بقيمة 3000 دولار.