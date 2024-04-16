حرب الروايات.. نيويورك تايمز "تفرض" رؤية الاحتلال في صياغة أخبار غزة

بناءً على مذكرة داخلية حصل عليها موقع "إنترسبت" الأمريكي، أوعزت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى الصحفيين الذين يغطّون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلحي "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، كما طُلب منهم تجنب استخدام عبارة "الأراضي المحتلة" عند وصف الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لتلك المذكرة، يُشدد على عدم استخدام كلمة "فلسطين" إلا في حالات نادرة جدًا، كما يُفضل تجنب مصطلح "مخيمات اللاجئين" لوصف الأماكن التي نزح إليها الفلسطينيون تاريخيًا داخل قطاع غزة، الذين فروا من أجزاء أخرى من فلسطين خلال الحروب العربية الإسرائيلية السابقة.

على الرغم من أنه يعرض هذا الإرشاد الداخلي على أنه خطة للحفاظ على المبادئ الصحفية الموضوعية، إلا أن العديد من صحفيي نيويورك تايمز أعربوا لموقع إنترسبت عن قلقهم بشأن بعض محتويات المذكرة التي قد تعكس تبني الصحيفة للرواية الإسرائيلية.